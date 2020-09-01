نتانياهو يرحب بمذكرة التفاهمات الأولى بين إسرائيل والإمارات

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، بالتوقيع على مذكرة التفاهمات الأولى بين إسرائيل والإمارات في مجال المصارف والأموال.

وقال نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه، إن "هذه التفاهمات ستساعدنا في دفع الاستثمارات قدما. وسنعلن قريبا عن تفاهمات أخرى في مجالات الطيران والسياحة والتجارة".

وتأتي تصريحات نتانياهو بعد يوم من وصول طائرة تقل وفدا أميركيا وإسرائيليا، في رحلة جوية مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي، في إطار زيارة تسعى لبحث التعاون بين البلدين بعد إبرام معاهدة السلام.

والتقي الوفد التي ترأسه جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، وضم عدداً م ممثلي القطاعات المختلفة في إسرائيل، عددا من ممثلي الجهات الحكومية في الإمارات لبحث آفاق العلاقات وتعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون بين البلدين نتيجة معاهدة السلام.

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واستقبل الوفد مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وأشادت سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي، الاثنين، بالزيارة التي يجريها وفد إسرائيلي أميركي إلى العاصمة الإماراتية من أجل بحث التعاون، واصفة إياها بـ"صناعة التاريخ".

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاثنين، محادثة مع أحد طياري أول رحلة جوية مباشرة بين تل أبيب والعاصمة الإماراتية أبوظبي.