فى الذكرى المئوية لتأسيس لبنان.. ماكرون يحتفل بزرع شجرة أرز

ومن المتوقع أن يعول ماكرون فى زيارته الثانية إلى لبنان خلال أقل من شهر واحد على زعامات البلاد فى تطبيق إصلاحات اقتصادية ضرورية لإخراج البلد من أزمته وجلب مساعدات خارجية.
ويشمل جدول أعمال ماكرون جولة فى مرفأ بيروت واجتماعا مع الرئيس ميشال عون، فى استقبال رسمى بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس لبنان الحديث، واجتماعات سياسية مع طوائف لبنانية.
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