قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، إن الشهور الثلاثة القادمة ستكون حاسمة فيما يتعلق بتحقيق التغيير فى لبنان، مضيفا أنه إذا لم يحدث تغيير فقد يترتب على ذلك فرض إجراءات عقابية.





وأضاف ماكرون، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" بأن الإجراءات العقابية المحتملة يمكن أن تتراوح بين تعليق مساعدات إنقاذ مالى وعقوبات على الطبقة الحاكمة. كما أبدى ماكرون استعداه لاستضافة مؤتمر دولى فى باريس بشأن قضية لبنان فى منتصف أكتوبر المقبل. ويقوم ماكرون بزيارة رسمية إلى لبنان فى الوقت الراهن للضغط على زعماء البلاد المنقسمين لتطبيق إصلاحات اقتصادية ضرورية لإخراج البلد من أزمته وفتح الباب أمام تدفق مساعدات خارجية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ماكرون: مستعدون لتنظيم مؤتمر دعم دولى جديد للبنان الشهر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.