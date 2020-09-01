نتنياهو: سنعلن عن تفاهمات جديدة مع الإمارات فى مجالات الطيران والسياحة

وقال نتنياهو، فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، إن هذه التفاهمات ستساعدنا فى دفع الاستثمارات قدما، وسنعلن قريبا عن تفاهمات أخرى فى مجالات الطيران والسياحة والتجارة.
يشار إلى أن إسرائيل والإمارات، اتفقتا اليوم الثلاثاء، على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون فى الخدمات المالية بهدف تشجيع الاستثمار بين البلدين.
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