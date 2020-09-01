ماكرون يعلن استعداده لتنظيم مؤتمر دعم دولي لـ لبنان في أكتوبر

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء عن استعداده لتنظيم مؤتمر دعم دولي جديد للبنان أكتوبر المقبل.

وأكد ماكرون أن الأسابيع الـ 6 المقبلة ذات أهمية حيوية للبنان، مشددا على ضرورة العمل، في الأسابيع المقبلة، على تعبئة المجتمع الدولي وإظهار الشفافية.

يأتي ذلك خلال لقاء الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بممثلي الأمم المتحدة وهيئات المجتمع المدني في لبنان.

ووصل ماكرون أمس إلى العاصمة اللبنانية بيروت في ثان مرة له عقب كارثة انفجار مرفا بيروت، وسط أزمة سياسية لا تزال جارية.

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، شدد ماكرون على أن الأشهر الثلاثة المقبلة حاسمة بالنسبة لتحقيق التغيير في لبنان.. وإلا سيكون هناك إجراءات عقابية.

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وأكد ماكرون أن "لبنان قوي.. وسيولد من جديد".

كما عقد الرئيس الفرنسي، لقاءا مع الفرق الفرنسية العاملة بمرفأ بيروت، مشيرا إلى إن فرنسا أرسلت الفرق والجنود لمساعدة الشعب اللبناني.

وبمجرد وصول ماكرون إلى لبنان، أمس الاثنين، توجه مباشرة إلى منزل السيدة فيروز في الرابية قرب انطلياس بالعاصمة اللبنانية عقب وصوله إلى لبنان أمس الاثنين، وهي الزيارة التي أعلن الإليزيه عنها في وقت سابق واضعًا إياها على رأس برنامجه: "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس مساء الاثنين".

والتقى ماكرون فيروز لمدة ساعة وربع الساعة، وبعدها وصف الرئيس الفرنسي جارة القمر بأنها "جميلة وقوية للغاية".