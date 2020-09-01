لولاية ثالثة.. الحزب الحاكم بغينيا كوناكري يدفع بالرئيس كوندي في الانتخابات

أعلن حزب تجمع الشعب الحاكم في غينيا كوناكري، ترشح الرئيس ألفا كوندي لولاية ثالثة، وذلك خلال الانتخابات الرئاسية والتى ستجري فى 18 اكتوبر، مضيفا أن "أحزاب الأغلبية قدمت للرئيس "مقترح ميثاق" من أجل تنفيذ برنامجه.

وتابع الحزب الحاكم فى بيان له : "يسعدنا أن نخبر الشعب الغيني أن الرئيس ألفا كوندي قد استجاب لطلبنا، وسيكون مرشحنا في الانتخابات الرئاسية في 18 كتوبر 2020".

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يذكر أنألفا كوندي الذي يبلغ من العمر 82 عاما تم انتخابه رئيسيا لغينيا كوناكري عام 2010، وأعيد انتخابه سنة 2015 لولاية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات.