بسبب سد النهضة .. كيف ردت إثيوبيا على واشنطن بعد وقف المساعدات الأمريكية

تسعى إثيوبيا إلى الحصول على إيضاح من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التقارير الأخيرة التي أشارت إلى أن واشنطن قررت حجب مساعداتها لـ أديس أبابا والمقدرة بنحو 130 مليون دولار من برنامج المساعدات، وذلك رهنا للتوصل إلى اتفاق في النزاع المستمر مع دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان بشأن سد النهضة.

وفي تغريدة للسفير الإثيوبي في واشنطن، فيتسوم أريجا، قال إن "إثيوبيا من المفترض أن تحصل على إجابات بشأن التقارير المعلنة مساء أمس الاثنين"





ونشرت مجلة "فورين بوليسي" نهاية الأسبوع الماضي، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد وافق على خطة لوقف مخصصات الأمن ومكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر من المساعدات الأمريكية لـ أديس أبابا.

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ووصلت محادثات سد النهضة إلى مرحلة من عدم الاتفاق الجمعة الماضي، بعد فشل التوصل إلى حل بين وزراء الري في الدول الثلاث بالتوافق على خارطة طريق واحدة، خلال الاجتماع الذي عقد بين ثلاثتهم لحل النقاط الخلافية بشأن ملء السد الإثيوبي.