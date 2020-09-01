وزير المالية الألماني: قادرون على احتواء كورونا وتجنب حجر صحي جديد

زف وزير المالية الألماني أولاف شولتز، بشرى سارة لمواطنيه، مؤكدا أن بلاده قادرة على احتواء فيروس كورونا، وتجنب حجر صحي جديد، وفقًا لتصريحات نقلتها شبكة "العربية".

يأتي ذلك في الوقت الذي رجحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، زيادة الأوضاع سوءا خلال الأشهر المقبلة جراء أزمة فيروس كورونا.

وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي الجمعة الماضي، إن جائحة كورونا من المرجح أن تتفاقم في الأشهر المقبلة، لافتة إلى أن حكومتها ستستجيب بإعطاء الأولوية لإنعاش المجتمع ككل والاهتمام به، مع الحفاظ على استمرار تشغيل الاقتصاد.

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ودعت ميركل الألمان إلى أخذ وباء كورونا على محمل الجد، مؤكدة أن أزمة كورونا قد تكون أكثر صعوبة في الخريف والشتاء المقبلين.

وأشارت إلى أن لدى ألمانيا مقاربات علمية مشجعة حول تطوير لقاح ضد كورونا، لكنها حذرت من عدم عودة الأمور إلى طبيعتها قبل التوصل إلى هذا العلاج.

وبرغم أن ألمانيا تمكنت من إبقاء حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا منخفضة نسبيًا مقارنة ببعض الدول الأوروبية الكبرى، لكن عدد الإصابات اليومية الجديدة أصبح في ارتفاع منذ أوائل يوليو وتسارع في الأسابيع الأخيرة.