الرئيس الفرنسي يغرد بالعربية عن لبنان.. ماذا قال؟

نشر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على حسابه بموقع "تويتر"، صورا من مشاركته في غرس شجرة أرز في محمية أرز جاج – جبيل، بمناسبة الاحتفال بمئوية لبنان الكبير.

وعلق ماكرون على الصور قائلا في تغريدة بالعربية: "الحرية والحوار والتعايش: إنها قيم مترسخة في لبنان، هذا البلد الذي يستمد قوته من التاريخ المئوي لدولة لبنان الكبير".

وأضاف ماكرون: "سيتمكن لبنان من التعافي من الأزمة التي يمر بها. ودعوني أقول لكم بالنيابة عن الفرنسيين إننا سنقف دائمًا إلى جانب الشعب اللبناني".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدأ يومه في لبنان، بغرس شجرة أرز في محمية أرز جاج احتفالًا بمئوية لبنان الكبير.

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ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، استقبلته دورية الاستعراض الجوي الفرنسي، بعرض بألوان العلم اللبناني صباحًا، فوق بلدة جاج.

وبعد ذلك، زار ماكرون حاملة المروحيات "لو تونير" الراسية في مرفأ بيروت.

وعقب ذلك تفقد مرفأ بيروت من على متن البارجة البحرية الفرنسية، وذلك خلال زيارته الثانية للبنان بعد الانفجار الأخير.

واستهل ماكرون زيارته إلى لبنان أمس، بالتوجه مباشرة إلى منزل السيدة فيروز في الرابية قرب انطلياس بالعاصمة اللبنانية.

ومنح الرئيس الفرنسي خلال اللقاء الذي جمعه بجارة القمر فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، فيما أهدته هي بدورها لوحة فنية.