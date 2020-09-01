أعلنت صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية، إعادة نشر رسوم مسيئة للنبي محمد، عشية بدء محاكمة المتهمين بالاعتداء على مقرها عام 2015.
ونشرت الصحيفة الهزلية، اليوم الثلاثاء، رسوم الكاريكاتور المسيئة للرسول الكريم، مكررة بذلك خطوتها الاستفزازيه التي أشعلت العالم عام 2015 ضدها، وأثارت غضب الكثيرين.
وكتب مدير الصحيفة لوران "ريس" سوريسو "لن نستسلم أبدا"، في خطوة استفزازية جديدة قبل ساعات من محاكمة شركاء المتهمين بالاعتداء على مقرها في 2015.
ومنذ عام 2006، وأصبحت شارلي إيبدو محطا لتهديدات متكررة، بعد أن نشرت 12 رسما مسيئا للرسول محمد، بعد صحيفة يلاندس بوستن الدنماركية.
وتعرضت في يناير 2015، لهجوم إرهابي، أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم أبرز محرريها.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خطوة استفزازية.. شارلي إيبدو الفرنسية تعيد نشر الرسوم المسيئة للرسول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.