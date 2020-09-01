الجيش الإسرائيلي: كورونا وتمويلات قطر وراء إعلان التهدئة مع حماس

علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "هايدي زيلبرمان" على إعلان التهدئة الليلة الماضية مع حماس.
وزعم زيلبرمان وفق القناة 7 العبرية، أن الإعلان يأتي في ظل التغيير في سياسة الجيش الإسرائيلي وشدة ردود الفعل ضد حماس.
وادعى أن الجيش الإسرائيلي هاجم مؤخرًا 100 هدف نقاط مراقبة وبنى تحتية ومواقع تخزين أسلحة إلى جانب عقوبات شديدة على الصيد والمعابر والوقود.
كما زعم أن حماس فهمت أن الجيش الإسرائيلي مصمم على سياسته، لكن انتشار كورونا في غزة والتمويلات من قطر لـ حماس ساعدت أيضًا في تهدئة الأوضاع.
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