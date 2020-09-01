وزير إسرائيلي: الاتفاق مع الإمارات لا يقع على حساب مخططات الضم

قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين اليوم الثلاثاء إن اتفاق التطبيع مع الإمارات لا يجب أن يكون على حساب ضم الضفة وتطبيق السيادة عليها.
وأضاف إدلشتاين خلال جولة في مستوطنة أفرات في مجمع غوش عتصيون أن الوفد الإسرائيلي في الإمارات يتفق على التعاون بين البلدين".
وتابع: "إنها مهمة لكن لا يوجد سبب في العالم ليأتي على حساب تطبيق السيادة".
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