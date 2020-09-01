ماكرون في بيروت .. الرئيس الفرنسي يلتقي ممثلي حركة حزب الله

يحيي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذكرى المئوية للبنان، اليوم الثلاثاء، ويؤكد على الحاجة إلى إصلاح شامل لنظام الدولة السياسي الطائفي المعقد في زيارته الثانية والتي بدأها أمس، منذ الانفجار الكارثي الذي دمر أجزاء من العاصمة اللبنانية في 4 أغسطس الماضي.

وقرر الرئيس الفرنسي الذي يقود الجهود العالمية لإنقاذ لبنان أن يكون ممثلو حركة حزب الله الشيعية القوية، التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها جماعة إرهابية، من بين الذين سيجتمعون مع ماكرون.

وبرر الرئيس الفرنسي انفتاحه على "التحدث مع الجميع" ، بمن فيهم حزب الله ، بالقول إن الجماعة المدعومة من إيران هي "قوة سياسية ممثلة في البرلمان".

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأحد، إن حركته "منفتحة" على اقتراح قدمه ماكرون في زيارته السابقة لعقد اتفاق سياسي جديد للبلاد.

وحذا الرئيس اللبناني ميشال عون، وهو مسيحي ماروني ، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ، وهو مسلم سني، حذوهما بتأييد الدعوات لتشكيل دولة "علمانية".