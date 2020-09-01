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الإمارات تدعم مسيرة العمل الإنساني الدولي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تدعم مسيرة العمل الإنساني الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تساهم دولة الإمارات، بقوة في تحسين مجالات الاستجابة تجاه الأزمات الإنسانية حول العالم، عبر مبادراتها النوعية التي توفر الحلول الملائمة للحد من تداعيات الكوارث على البشر.

 

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وشدد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على قيام الدولة بمسؤولياتها لتخفيف المعاناة الإنسانية، والمضي قدماً في النهج الذي اختطته لتعزيز المبادئ الإنسانية العالمية، ومساندتها المستمرة للمنكوبين والمتضررين ضحايا النزاعات والكوارث.

 

وفي تصريحات صحفية، قال الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إن الإمارات أصبحت محطة مهمة لدعم مسيرة العمل الإنساني الدولي، والانتقال به إلى برامج ومشاريع مستدامة، تحقق الأمن والاستقرار للشرائح الضعيفة، والأقل حظاً من عمليات التنمية المنشودة، وذلك بفضل توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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