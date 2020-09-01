أخبار اليمن : 28 غارة على 4 محافظات وخرق هدنة الحديدة

28 غارة على 4 محافظات وخرق هدنة الحديدةواصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن الطيران 28 غارة على 4 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 95 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الـ 50 والجبلية، وتحليق سبع طائرات تجسسية في أجواء الجبلية والجاح والفازة وكيلو 16 والدريهمي، وستة خروقات بقصف صاروخي ومدفعي و 80 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر إصابة مواطن برصاص قوى العدوان في منطقة السلامة شرق مديرية حيس، مبيناً أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 47 قذيفة مدفعية ودبابة على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مديريتي حرض وحيران بمحافظة حجة، وست غارات على مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء.

وذكر المصدر أن الطيران استهدف بعشر غارات مديرية ماهلية وبسبع غارات مديرية مدغل في محافظة مأرب، كما شن ثلاث غارات على مديرية الحزم بمحافظة الجوف.