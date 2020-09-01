ماذا يحدث لوجبة ماكدونالدز بعد 24 عاما؟ فيديو يكشف المفاجأة

صدم مقطع فيديو نُشر على تطبيق "تيك توك"، الملايين حول العالم، بعد أن كشفت امرأة من خلاله عن شطيرة برغر من سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز"، احتفظت بها لمدة 24 عاما.

وصورت آلي شيرب جدتها وهي تفتح علبة كانت مخصصة لحذاء، قبل أن تحولها إلى "صندوق حماية" للبرغر، لافتة إلى أنها احتفظت بالوجبة في تلك العلبة لمدة 24 عاما.

ولتثبت الجدة صحة ما تقوله، فأخرجت الكيس الورقي الذي يعود لماكدونالدز، ويظهر عليه إعلان لسباق سيارات "ناسكار" يعود لسنة 1996.

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لكن الصدمة كانت عندما أخرجت شطيرة البرغر والبطاطس المقلية، إذ لم تظهر عليهما أي علامات على العفن، بل بدا وأن الطعام يعود لشهر على أبعد تقدير.

وعلق متحدث باسم سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" في الولايات المتحدة، على الفيديو، بالقول إن الطعام لم يتلف لأنه حفظ في بيئة جافة، ولم يتعرض لأي رطوبة، التي كان من شأنها أن تؤدي إلى تعرضه للبكتيريا والعفن.

وشدد على أن ما حدث مع شطيرة البرغر تلك من الممكن أن يحدث حتى للأطعمة التي يتم طهيها في البيت، في حال تم حفظها بظروف مناسبة بعيدا عن أي رطوبة.