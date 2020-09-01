ماكرون: سنكون دائما إلى جانب الشعب اللبنانى

نشر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مجموعة صور توثق زيارته إلى لبنان، عبر حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، معلقا عليها : "الحرية والحوار والتعايش. لبنان قوى فى هذه القيم. مع الذكرى المئوية لتاريخ لبنان الكبير.. سيعرف كيف يولد من جديد من الأزمة التى يمر بها.. أقولها نيابة عن الفرنسيين: سنكون دائمًا إلى جانب الشعب اللبنانى".





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