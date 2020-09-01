رئيس الوزراء الإسرائيلي: توقيع تفاهم مالي بين الإمارات وإسرائيل لتشجيع الاستثمار

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الإمارات وإسرائيل، اتفقا يوم الثلاثاء، على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في الخدمات المالية بهدف تشجيع الاستثمار بين البلدين.
ويزور وفد أمريكي إسرائيلي، أبوظبي، لوضع اللمسات النهائية على اتفاق يؤسس لعلاقات مفتوحة بين الإمارات وإسرائيل، بعد اتفاق السلام الذي وقعه البلدان مؤخرًا.
وقال نتنياهو في البيان الذي نقلته ”رويترز“، إن ممثلين عن الجانبين وقعوا على التفاهم.
وبين أن ”أحد محاور التفاهم سيكون على التعاون في مجال الخدمات المالية، وإزالة الحواجز المالية أمام الاستثمار بين الدولتين، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات المشتركة في أسواق المال“.
وأضاف أن البلدين سيتعاونان أيضًا، في الخدمات المصرفية والقواعد التنظيمية للمدفوعات.
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