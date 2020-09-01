جولة لـ كوشنر في مسجد الشيخ زايد و لوفر أبوظبي في ثاني أيام زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي

قام جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، اليوم بجولة في مسجد الشيخ زايد في أبوظبي، في ثاني أيام زيارة الوفدين الأمريكي واليهودي إلى الإمارات، عبر أول رحلة طيران تجارية من تل ابيب إلى أبوظبي، على خلفية اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين الإمارات إسرائيل برعاية الولايات المتحدة.

وبحسب تغريدة للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في الإمارات، اليوم الثلاثاء، فإن كوشنر قام بجولة في متحف اللوفر أبوظبي، واطلع نسخة مصغرة من تصميم بيت العائلة الإبراهيمية ، والذي يجمع بين الديانات الإبراهيمية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية.

جاء ذلك عُقب بيان مشترك، قالت الدول الثلاث، إن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، التي جرى التوصل إليها برعاية أمريكية، في 13 أغسطس، تعد خطوة شجاعة نحو منطقة شرق أوسط أكثر استقرارًا وتكاملا وازدهارًا.

وقال البيان إن المعاهدة توفر تفكيرا جديدًا حول طريقة معالجة مشاكل المنطقة وتحدياتها ، وتعمل على خفض تصعيد النزاعات القائمة ومنع نشوب صراعات جديدة في المستقبل.

ورأت الدول الثلاث أن معاهدة السلام تأتي في الوقت المناسب ، إضافة إلى إطلاقها فرصة تاريخية في إقامة علاقات اعتيادية بين الإمارات وإسرائيل، والتي أدت إلى وقف خطط ضم تل ابيب، الأراضي الفلسطينية ، وفق ما جاء في نص البيان.