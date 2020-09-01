الصحف العالمية تبرز جهود القوات المسلحة المصرية فى محاربة الإرهاب

ركزت الصحف العالمية على جهود الجيش المصري في مواجهة الإرهاب وأخرها القضاء على 70 عنصرا تكفيريا في أحدث اعلان عن العمليات العسكرية المتواصلة لتطهير شمال سيناء والقضاء على التنظيمات المتطرفة

وسلطت وكالات الانباء العالمية ومنها اسوشيتدبرس الامريكية وفرانس برس وغيرها على الجهود التي يبذلها الجيش المصري في هذا الاطار، كما نشرت صحيفة "اراب نيوز" و"ذا ناشيونال" أحدث جهود القوات المسلحة المصرية لمحاربة الإرهاب في شمال سيناء، والتي أسفرت عن تدمير 317 وكرا ومخزنا للمواد المتفجرة وتدمير 10 عربات دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية

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ووفقا لما اعلنه بيان الجيش المصري، الأحد الماضي، قتل 73 تكفيريا، وكان في حوزتهم بندقيتان آليتان وخمس ذخيرة وحزام ناسف، وذلك وفقا لما هو معلن في الفترة من 22 يوليو و 30 أغسطس.

وقال الجيش دون الخوض في التفاصيل إن أربعة متطرفين آخرين قتلوا.

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واشارت صحيفة ذا ناشيونال العالمية، إلى أنه منذ فبراير 2018، شنت قوات الأمن عملية على مستوى البلاد ضد المسلحين، تركزت على شمال سيناء.

واضافت، أظهرت الأرقام الرسمية أن أكثر من 930 من المسلحين المشتبه بهم تم تصفيتهم في المنطقة بالاضافة الى استشهاد العشرات من أفراد الأمن ممن ضحوا بأرواحهم

وسلطت صحيفة "ذي اراب نيوز" ايضا على اللجهود المصرية في ضوء ما أعلنته القيادة العامة للقوات المسلحة الأحد عن العمليات الاخيرة خلال الفترة من 22 يوليو إلى 30 أغسطس.