تفاصيل جديدة في التفجير الانتحاري بالعاصمة الليبية.. والصور الأولى من موقع الحادث

أقدم شخص انتحاري على تفجير نفسه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، غرب العاصمة الليبية طرابلس.
وذكرت وسائل الإعلام الليبية، أن انتحاريا على متن دراجة نارية قادم من شرق طرابلس فجر نفسه بعبوة ناسفة قرب بوابة الغيران بمدخل جنزور الشرقي عند مدخل الطريق السريع القادم من الغرب، لكن لم يرد تأكيد رسمي.
وقال سكان في العاصمة الليبية طرابلس، إن صوت انفجار قوي تردد في معظم أنحاء المدينة، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وتصاعد دخان أسود في السماء.
وقد أكدت مصادر محلية، أن التفجير الانتحاري، الذي قام به الشخص صباح اليوم الثلاثاء غربي العاصمة طرابلس، فجر نفسه قرب دورية أمنية بجزيرة الغيران المدخل الشرقي لجنزور، دون وقوع إصابات بشرية.
وأرجعت المصادر ذلك إلى أن الانتحاري "فجر نفسه قبل وصول الدورية"، كما أن "الطريق لم يكن مزدحما بالمارة لأن الوقت التفجير كان مبكرا".
وذكرت وكالة "رويتر" أنه إذا تأكد أن الانفجار نجم عن هجوم، فسيكون الأول من نوعه منذ أكثر من عام.
وتعيش طرابلس منذ أيام على وقع احتجاجات شعبية عارمة ضد سياسات حكومة الوفاق، وسط معلومات عن محاولة انقلاب على رئيس الحكومة فائز السراج نفذه وزير داخليته فتحي باش أغا.
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