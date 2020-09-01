يشمل القطاع المصرفي والمالي.. تعاون جديد بين الإمارات وإسرائيل

وقع عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورونن بارتس، مدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي في القطاع المصرفي والمالي. ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية فإن الجانبين اتفقا خلال لقاء جمعهما اليوم في أبوظبي على تشكيل مجموعات عمل ولجان ثنائية لتسهيل الأعمال المصرفية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل. وشارك في التوقيع كل من مائير بن شابات، مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. جدير بالذكر أن دولتي الإمارات واسرائيل كانتا أعلنا في وقت سابق عن توقيع اتفاق سلام بين البلدين يشمل جميع المجالات، وهو الأمر الذي صادف ترحيبًا شديدًا من العديد من الدول على مستوى العالم.

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