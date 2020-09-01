من موقع انفجار مرفأ بيروت.. ماكرون يهدد الطبقة السياسية في لبنان

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارة يقوم بها إلى بيروت، أنه سيضغط لتشكيل حكومة لبنانية ولبدء الإصلاحات.

وقال ماكرون إنه لابد من تشكيل حكومة مميزة في لبنان وإصلاح الكهرباء ومكافحة الفساد وإصلاح النظام الحكومي والمصرفي.

وأشار الرئيس الفرنسي، خلال جولته في المنطقة المدمرة بموقع انفجار مرفأ بيروت، إلى أن هناك انتخابات وعلى الشعب اللبناني أن يقرر إيجاد واقع سياسي جديد إذا أراد ذلك؛ معربا عن ارتياحه لطرح اقامة الدولة المدنية في لبنان.

وحذر ماكرون من أنه لن يتساهل مع الطبقة السياسية في لبنان، مضيفا: "ولا يمكنني القول أنه يجب تغيير الطبقة السياسية بأسرها"

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وتابع الرئيس الفرنسي، "أريد معرفة الأرقام الحقيقية بشأن النظام المصرفي اللبناني؛ داعيا إلى تدقيق في الحسابات.

ووصل ماكرون، أمس الاثنين، إلى العاصمة اللبنانية في ثان زيارة له منذ انفجار مرفأ بيروت، وبمجرد وصوله توجه مباشرة إلى منزل السيدة فيروز في الرابية قرب انطلياس بالعاصمة اللبنانية.

ومنح الرئيس الفرنسي خلال اللقاء الذي جمعه بجارة القمر فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، فيما أهدته هي بدورها لوحة فنية.