رأس مالي السياسي على الطاولة.. ماكرون يحذر: الفرصة الأخيرة للنظام في لبنان

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسيين اللبنانيين من المجازفة بفرض عقوبات إذا فشلوا في وضع الأمة على مسار جديد في غضون ثلاثة أشهر ، في تصعيد الضغط من أجل إصلاحات في بلد ينهار تحت وطأة أزمة اقتصادية.

وفي زيارة للبنان للمرة الثانية خلال أقل من شهر، احتفل ماكرون بالذكرى المئوية للبلاد بزرع شجرة أرز، شعار أمة تواجه أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية 1975-1990.

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وقال ماكرون لـ "بوليتيكو" في مقابلة أثناء سفره إلى بيروت أمس الاثنين "إنها الفرصة الأخيرة لهذا النظام" مضيفا "إنه رهان محفوف بالمخاطر، وأنا على علم بذلك ... أنا أضع الشيء الوحيد الذي أملكه على الطاولة: رأسمالي السياسي"

وقال ماكرون إنه يسعى للحصول على "التزامات ذات مصداقية" و "آلية متابعة مطالب" من قادة لبنان، بما في ذلك انتخابات تشريعية في غضون ستة إلى 12 شهرًا.

وأبلغ الرئيس الفرنسي «بوليتيكو» أنه إذا فشلوا في تغيير الاتجاه في الأشهر الثلاثة المقبلة، فيمكن فرض إجراءات عقابية، بما في ذلك حجب أموال الإنقاذ وفرض عقوبات على الطبقة الحاكمة.

ويواجه سياسيون لبنانيون، بعضهم أمراء حرب سابقون أشرفوا على عقود من الفساد على نطاق صناعي، مهمة شاقة في ظل انهيار الاقتصاد، وتدهور الأراضي في بيروت بعد انفجار الميناء في 4 أغسطس ، وتصاعد التوترات الطائفية.

وقبل ساعات من وصول ماكرون يوم الاثنين، تم تعيين رئيس وزراء جديد، مصطفى أديب ، بعد إجماع بين الأحزاب الرئيسية تم تشكيله تحت ضغط من ماكرون في نهاية الأسبوع.

وزار ماكرون بيروت الشهر الماضي مباشرة في أعقاب انفجار الميناء الذي أسفر عن مقتل أكثر من 190 شخصًا وإصابة 6000.

وقال الرئيس الفرنسي في بيروت إنه يجب على المجتمع الدولي أن يواصل تركيزه على حالة الطوارئ في لبنان لمدة ستة أسابيع ، وقال إنه مستعد للمساعدة في تنظيم مؤتمر دولي بالتنسيق مع الأمم المتحدة في منتصف أكتوبر تشرين الأول.

وقال "أنا مستعد لاستضافته في باريس".

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في وقت سابق اليوم الثلاثاء ، زرع ماكرون شجيرة أرز في محمية غابات في الجبال شمال شرق بيروت. وقال قصر الإليزيه إن هذا يُظهر "ثقة ماكرون في مستقبل البلاد".

وحلّق فريق عرض سلاح الجو الفرنسي في سماء المنطقة ، تاركًا آثار دخان من الأحمر والأبيض والأخضر ، وهي الألوان الوطنية للبنان التي أعلنت فرنسا حدودها قبل 100 عام في تقسيم إمبراطوري مع بريطانيا. حصلت على الاستقلال في عام 1943.

وبدأ ماكرون، الذي كان في قلب الجهود الدولية للضغط على القادة اللبنانيين للتصدي للفساد واتخاذ خطوات أخرى لإصلاح بلدهم ، رحلته في ساعة متأخرة من مساء الإثنين بلقاء فيروز (85 عاما) ، إحدى أشهر المطربين في العالم العربي الذين تتخطى موسيقاهم. انقسامات لبنان العميقة.

واستقبله عشرات المتظاهرين خارج منزلها رافعين لافتات كتب عليها "لا خزانة للقتلة أو مع القتلة" و "لا تكن في الجانب الخطأ من التاريخ!"

وقال للصحفيين يوم الاثنين، إنه يريد "التأكد من أن الحكومة التي سيتم تشكيلها ستنفذ الإصلاحات اللازمة".

وتتضمن أجندة ماكرون جولة في ميناء بيروت المدمر، ولقاء الرئيس ميشال عون في حفل استقبال مئوي، ولقاءات مع مختلف الفصائل اللبنانية.

ودعا أديب، بعد تعيينه كرئيس للوزراء يوم الاثنين، إلى سرعة تشكيل الحكومة والتنفيذ الفوري للإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتعود جذور الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى عقود من فساد الدولة وهدرها ، الأمر الذي أوقع الدولة بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.

ومنذ أكتوبر، انهارت العملة وتم تجميد المودعين من مدخراتهم بينما انهارت القيمة الحقيقية لتلك الودائع في نظام مصرفي مشلول.

وارتفع معدل الفقر والبطالة في دولة تستضيف بالفعل أكبر عدد من اللاجئين في العالم لكل فرد.