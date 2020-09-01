أخبار اليمن : إصابات كورونا عالميًا تقترب من 25.5 مليون

إصابات كورونا عالميًا تقترب من 25.5 مليونأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس "كورونا" أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم وصل إلى نحو 25.5 مليون صباح اليوم الثلاثاء.

وبينت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة السادسة بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 25 مليونا و484 ألفًا.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين تجاوز 16.8 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 850 ألفًا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وجنوب أفريقيا وكولومبيا والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وفرنسا .

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وفي السياق، أبلغ 900 طالب في جامعة أيوا الأمريكية عن إصابتهم بفيروس "كورونا" في أول يوم دراسي بعد تعرضهم لفحوص طبية، في حين أبلغت الإدارة عن إصابة 13 من موظفي الجامعة بالوباء.

وأعلنت الجامعة في بيان أن 78 طالبًا يعيشون حاليًا في قاعات الإقامة بعزلة ذاتية بعد أن ثبتت إصابتهم بالوباء، مضيفة أنه إذا لم يبدأ عدد حالات الإصابة في الاستقرار في الأسبوع المقبل فإنها ستضطر إلى اتخاذ إجراءات إضافية.

وذكرت تقارير أن مدينة ايوا في ولاية أيوا حيث تقع الجامعة تعتبر ثاني أسوأ منطقة مترو لفيروس "كورونا" بالنسبة لعدد السكان.

بدوره، ذكر المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الإصابة الإيجابية بمرض فيروس "كورونا" عبر القارة الإفريقية وصل إلى 1245230.

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وأوضح المركز أن خمس دول إفريقية تشكل نحو 70 بالمئة من إجمالي حالات الإصابة بالمرض في القارة، لافتًا إلى أن حالات الوفاة جراء الإصابة بالمرض في إفريقيا ارتفعت إلى 29589 حتى أمس الاثنين.

وأعلن المركز تعافي نحو 975643 شخصًا ممن أصيبوا بالمرض في جميع أنحاء القارة حتى الآن.

ووسط التفشي السريع للفيروس في جميع أنحاء القارة، تمثل جنوب إفريقيا وحدها نحو 50 بالمئة من جميع الإصابات في القارة، تليها مصر بـ 8 بالمئة من جميع الإصابات في القارة، حسبما أكد المركز.

وقال المركز إن جنوب إفريقيا أبلغت حتى الآن عن 625056 حالة إصابة و14028 حالة وفاة .

يشار إلى أن مصر ثاني أكثر الدول تضررًا من المرض مع تسجيل 98727 حالة إصابة و5399 حالة وفاة جراء المرض.

ويأتي المغرب، الذي أبلغ حتى الآن عن 61399 حالة إصابة و1111 حالة وفاة، في المركز الثالث بتسجيل نحو خمسة بالمئة من جميع الإصابات بالمرض في القارة، بينما تأتي نيجيريا وإثيوبيا في المرتبتين الرابعة والخامسة.

ووفقًا للمركز، فإن منطقة جنوب القارة هي المنطقة الأكثر تضررًا فيما يتعلق بالحالات المؤكدة، تليها منطقتا شمال إفريقيا وغربها.