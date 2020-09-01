كوشنر: الوضع فى المنطقة كان ميئوسا منه..واتفاق السلام أكبر إنجاز تحقق مؤخرا

قال كبير مستشارى البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، اليوم الثلاثاء، إن "معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية أكبر إنجاز تحقق فى المنطقة خلال الفترة الأخيرة".





وأضاف كوشنر، فى تصريحات وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن الإنجاز الذى تحقق بمعاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية أعطى أملا بالتغييرات المستقبلية في المنطقة، مشيرا إلى أن دول المنطقة تريد شرق أوسط أكثر سلاما وإزدهارا.

كما لفت كوشنر إلى أن الوضع في المنطقة كان ميئوسا منه والاجتماعات الأخيرة ركزت على إيجاد فرص للشعوب واغتنام الفرص، مضيفا أن هناك دول أخرى تكلمنا معها تريد اتخاذ الخطوات التى قامت بها الإمارات.