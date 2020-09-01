كوشنر: الوضع فى المنطقة كان ميئوسا منه..واتفاق السلام أكبر إنجاز تحقق مؤخرا

وأضاف كوشنر، فى تصريحات وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن الإنجاز الذى تحقق بمعاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية أعطى أملا بالتغييرات المستقبلية في المنطقة، مشيرا إلى أن دول المنطقة تريد شرق أوسط أكثر سلاما وإزدهارا.
كما لفت كوشنر إلى أن الوضع في المنطقة كان ميئوسا منه والاجتماعات الأخيرة ركزت على إيجاد فرص للشعوب واغتنام الفرص، مضيفا أن هناك دول أخرى تكلمنا معها تريد اتخاذ الخطوات التى قامت بها الإمارات.
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