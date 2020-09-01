وزير مالية اليونان: نتفاوض على شراء مقاتلات فرنسية

كشف مسؤول حكومى فى اليونان، اليوم الثلاثاء، عن مفاوضات تجريها بلاده مع فرنسا وبلدان أخرى حول مشتريات أسلحة لدعم قواتها المسلحة، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوتر على موارد الطاقة فى منطقة شرق المتوسط مع تركيا.





وفى تصريحات لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال وزير المالية اليونانى، إن بلاده مستعدة لإنفاق جزء من احتياطياته النقدية لشراء أسلحة وغيرها من الوسائل التى ستساعده فى زيادة "قوة الردع" بعد أعوام من تقليص الإنفاق الدفاعى.

وقال المسؤول اليونانى: "نتحادث مع فرنسا، ولكن ليس وحدها، لزيادة إمكانيات بلادنا الدفاعية"، لافتًا إلى أن المناقشات تشمل شراء طائرات، وأنه "لم تتخذ قرارات نهائية حتى الآن".

بينما ذكرت وسائل إعلام يونانية، أمس الإثنين، أن أثينا اتفقت على شراء 18 مقاتلة من طراز رافال من فرنسا، فيما قال مصدر فى الحكومة الفرنسية إنه لا توجد اتفاقات نهائية، لكن هناك مناقشات حول عدد من القضايا، دون الخوض فى مزيد من التفاصيل.

وتتنازع اليونان وجارتها تركيا بسبب عدة قضايا منها تداخل المطالب بحقوق السيادة على موارد الهيدروكربونات فى المنطقة استنادًا إلى وجهات نظر متضاربة حول امتداد الجرف القارى للبلدين.

ومددت تركيا، مساء أمس، عمل سفينتها الاستكشافية "عروج ريس" إلى 12 سبتمبر المقبل، بعد دعوة الاتحاد الأوروبى إلى حوار مع أنقرة، وهو ما وصفته الخارجية اليونانية بأنه إشعار غير قانونى، داعية تركيا إلى "الكف عن إثارة الجلبة يوميًا والعمل من أجل الأمن والاستقرار فى المنطقة".