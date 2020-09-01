ماكرون: لن أتساهل مع الطبقة السياسية فى لبنان

كما شدد ماكرون على أنه لن يتساهل مع الطبقة السياسية فى لبنان. قائلا: "لا أستطيع أن أطرح نفسي كبديل عنها والانتخابات الجديدة هى المساحة التى سيعبّر من خلالها الشعب عن غضبه وعليه أن يفرز مسؤولين جدد، وإيجاد واقع سياسي جديد".
واعتبر ماكرون أن هناك أخوّة بين فرنسا ولبنان ومن هذا المنطلق لدى فرنسا واجب تجاه الشباب اللبنانى عبر إعطائه فرصة تحقيق أحلامه أو التعبير عنها، مشيرا إلى أن لبنان نموذج للتعايش والتسامح والتعددية.
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