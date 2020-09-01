اليونان تسعى لتعزيز ”قوة الردع” بمقاتلات متطورة

قال مسؤول حكومي الثلاثاء، إن اليونان تجري محادثات مع فرنسا ودول أخرى بشأن مشتريات أسلحة؛ لتدعيم قواتها المسلحة مع تصاعد التوتر مع تركيا حول موارد الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقال وزير المالية اليوناني، خريستوس ستايكوراس: إن بلده مستعد لإنفاق جزء من احتياطياته النقدية لشراء أسلحة وغيرها من الوسائل التي ستساعده في زيادة ”قوة الردع“ بعد أعوام من تقليص الإنفاق الدفاعي.

وأضاف المسؤول ”نجري محادثات مع فرنسا، وليس هي فحسب، من أجل زيادة إمكانيات بلدنا الدفاعية“، مبينا ”في هذا الإطار نجرى نقاشا يشمل شراء طائرات، وأنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن، بينما ذكرت وسائل إعلام يونانية أمس الإثنين، أن أثينا اتفقت على شراء 18 مقاتلة من طراز رافال من فرنسا“.

وقال مصدر في الحكومة الفرنسية ”لا يوجد أي اتفاق مثلما كتبت عدة وسائل إعلام، لكن هناك مناقشات بشأن عدد من القضايا“، ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

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وهناك نزاع بين اليونان وجارتها تركيا بشأن عدة قضايا منها تداخل المطالب بحقوق السيادة على موارد الهيدروكربونات في المنطقة استنادا إلى وجهات نظر متضاربة حول امتداد الجرف القاري للبلدين.

ومددت تركيا مساء أمس الإثنين، عمل سفينتها الاستكشافية أوروتش رئيس حتى 12 سبتمبر/أيلول، وجاء ذلك الإشعار في أعقاب دعوة الاتحاد الأوروبي إلى حوار مع أنقرة.

ووصفت وزارة الخارجية اليونانية الإشعار بغير القانوني، ودعت تركيا إلى ”الكف عن إثارة الجلبة يوميا والعمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة“.