ماكرون يطالب النظام في لبنان بكشف الأرقام الحقيقية في أزمة البنوك

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الثلاثاء ، الحاجة إلى إعلان ومعرفة "حقيقة الأرقام" في النظام المصرفي اللبناني حتى يمكن اتخاذ إجراء قضائي، قائلا إن "الدولة تعاني من أزمة مصرفية ومصرفية مركزية".

وقال ماكرون اليوم الثلاثاء، من بيروت في ثاني زيارة له في اقل من شهر "هناك اليوم أزمة مصرفية مركزية لبنانية ونظام مصرفي لبناني في أزمة. مضيفا في تصريحات صحفية أن "الكثير من الأموال قد تم سحبها على الأرجح".

وتابع ماكرون: اليوم، كل شيء محجوب ولم يعد لبنان قادرًا على تمويل نفسه، لذلك يجب أن يكون هناك تدقيق ... من المحتمل أن يكون هناك هناك أموال تم تحويلها؛ لذلك نحتاج إلى معرفة حقيقة الأرقام ومن ثم اتخاذ الإجراءات القضائية.