حمدوك بعد عودته من جوبا: اتفاق السلام يؤسس لدولة سودانية جديدة

أكد رئيس الوزراء ىالسوداني، عبد الله حمدوك، أن توقيع اتفاق السلام في جوبا يؤسس لقيام دولة سودانية جديدة ويعالج كل ظلامات الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، أعرب حمدوك، في تصريحات صحفية عقب عودته صباح اليوم، عن سعادته بالعودة من جوبا مشيرا إلى أن ما تحقق في المرحلة الأولى من السلام إنجاز تاريخي كبير.

وأضاف حمدوك: "اتفاق جوبا يضعنا في الاتجاه الصحيح.. فالسلام يظل هو حلم الشعب السوداني"، مؤكدا عزمه على مواصلة المسير لتحقيق ما تبقى من السلام في المرحلة القادمة.

وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أن توقيع السلام في جوبا يؤكد على رمزية اختيار مدينة جوبا لمفاوضات سلام السودان و دحضت الآراء التي شككت في قدرة جوبا على إستضافة المفاوضات موضحا أن جوبا أثبتت أنها كانت الاختيار الصحيح مشيدا بالدور الذي لعبته حكومة جنوب السودان قيادة وشعبا تحت القيادة الحكيمة للرئيس سلفاكير ميارديت ووفد الوساطة .

Advertisements

وتابع قائلا: "الحوار استمر لعام كامل مشيرا إلى توقعات الحكومة أن يتحقق السلام خلال ثلاثة شهور فقط عقب إعلان جوبا لافتا إلى مواصلة المفاوضات لمناقشة القضايا قيد البحث"

واستطرد: "غصنا في لب القضايا وخاطبنا جذور الأزمات من قضايا التهميش والتنمية غير المتوازنة والحواكير والأراضي" مشيدًا بالروح الطيبة التي توفرت لوفدي الحوار بين الأشقاء المتفقين على أغلب القضايا ومناقشة تفاصيل بناء السلام.

ودعا حمدوك القائد عبد العزيز الحلو حركة تحرير السودان قطاع الشمال والقائد عبد الواحد محمد نور حركة تحرير السودان، إلى الانضمام لركب السلام مؤكدا سعي الحكومة الجاد للقائهم في القريب العاجل لتحقيق السلام الشامل لمصلحة الشعب السوداني.

وحول الفيضانات، أكد حمدوك متابعته لموقف الفيضانات يوميا من مدينة جوبا ومعايشته لمعاناة أهل السودان مشيرا إلى ثقته في الملحمة التي تضافرت فيها الجهود الشعبية والرسمية التي ترصت بملاحم توتي وبقية المناطق الأخرى والتي خلقت المناخ لتخطي الأزمة مؤكدا قدرة الشعب على تحقيق المعجزات بالتضافر والعمل معًا مثمنا دور لجان المقاومة والجهد الذي تحقق للتصدى للفيضانات.