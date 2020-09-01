بريطانيا تعرض على الاتحاد الأوروبي الموافقة على أجزاء من صفقة بريكست

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم، الثلاثاء، إن بريطانيا تريد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على أجزاء أبسط من الاتفاق المستقبلي.

ويواصل الاتحاد الأوروبي الإصرار على أنه يجب علينا الاتفاق على المجالات الصعبة في المفاوضات مثل مساعدة الاتحاد الأوروبي من الدولة قبل القيام بأي عمل إضافي في أي مجال آخر من المفاوضات، بما في ذلك النصوص القانونية.

واضاف "نود بدلًا من ذلك تسوية أبسط القضايا أولا من أجل بناء الزخم في المحادثات حيث إن الوقت ضيق للجانبين" بحسب ما نقلته رويترز.

يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه الجولة السابعة من المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي دون تحقيق أي تقدم.

ويختلف الجانبان في وجهات نظرهما بشأن التنازلات التجارية والسيادة، وكذلك الوصول إلى مياه الصيد.