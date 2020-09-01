لليوم الرابع.. السعودية تسجل أقل من 1000 إصابة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.

وسجلت السعودية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 898 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 316670 حالة.

وبذلك تسجل السعودية أقل معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف إبريل الماضي، كما أنه اليوم الرابع الذي تسجل فيه السعودية أقل من 1000 حالة إصابة بـ كورونا.

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وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 718 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 291514 حالة.

وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3929 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 21227 والحالات الحرجة 1519 حالة.