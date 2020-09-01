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إطلاق نار في منطقة خلدة جنوب بيروت بلبنان

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق نار في منطقة خلدة جنوب بيروت بلبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بإطلاق نار في منطقة خلدة جنوب بيروت وانتشار للجيش للسيطرة على الوضع.

 

وكانت الحكومة اللبنانية، أعلنت ارتفاع عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 190 قتيلا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكشفت الحكومة اللبنانية، أن عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت هذا الشهر ارتفع إلى 190 قتيلا و6500 جريح، بينما لا يزال 3 أشخاص في عداد المفقودين.

 

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وفي وقت سابق، أكد الجيش اللبناني أن 7 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وهم 3 لبنانيين و3 سوريين ومصري واحد.

 

ووقع الانفجار في مستودع يحوي نحو ثلاثة آلاف طن من نترات الأمونيوم منذ 2014 دون ظروف التخزين المناسبة، وفقا للسلطات، ولكن لا يزال سبب الانفجار غير معروف.

 

هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

 

وقد خسر الجيش اللبناني، في الانفجار الذي هز مرفأ بيروت يوم 4 الجاري، 8 من خيرة ضباطه وعناصره وأكثر من 300 جريح، كما تضررت العديد من ثكناته ومقراته، حسبما قال قائد الجيش العماد جوزيف عون.

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