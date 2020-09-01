دوت الخليج:- أكد محافظ الزرقاء، حجازي عساف، إصابة شاب في مخيم حطين بالرصيفة بفيروس كورونا.

وبين عساف، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن فرق التقصي الوبائي باشرت سحب العينات من المجاورين والمخالطين للمصاب، فيما ستقوم الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات عزل المبنى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إصابة شاب بفيروس كورونا في الرصيفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.