إصابة شاب بفيروس كورونا في الرصيفة

دوت الخليج:- أكد محافظ الزرقاء، حجازي عساف، إصابة شاب في مخيم حطين بالرصيفة بفيروس كورونا.
وبين عساف، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن فرق التقصي الوبائي باشرت سحب العينات من المجاورين والمخالطين للمصاب، فيما ستقوم الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات عزل المبنى.
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