أمريكا: نقف مع مصر فى حربها ضد الإرهاب

أكد السفير الأمريكى لدى القاهرة، جوناثان كوهين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب مصر فى حربها ضد الإرهاب.

وقال الحساب الرسمى للسفارة الأمريكية بالقاهرة على موقع "تويتر": "تقف الولايات المتحدة إلى جانب مصر كشريك مهم في الحرب ضد الإرهاب".