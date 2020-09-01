البرلمان النرويجي يتعرض لهجوم إلكتروني ضخم

أعلن البرلمان النرويجي، اليوم الثلاثاء، تعرضه لهجوم إلكتروني ضخم، وذلك بعد اختراق حسابات البريد الإلكتروني للعديد من أعضائه.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قالت الجمعية الوطنية في بيان اليوم الثلاثاء إن البرلمان تعرض لهجوم إلكتروني وتم اختراق حسابات البريد الإلكتروني لعدد من أعضائه.

وأكد البرلمان أن الهجوم الالكتروني ضخم، وقد تعرضت أعداد مختلفة من البيانات للاختراق.

وأصبحت الاختراقات والهجمات الالكترونية، منتشرة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث تم اختراق عدد من الحكومات والمؤسسات في العالم.