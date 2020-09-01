دعا لمصارحة الرأي العام.. الكاظمي يكشف عن وجود عمليات لاستعادة هيبة الدولة

كشف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن وجود عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون.
ووفقا لـ"السومرية نيوز"، دعا الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء، الوزراء إلى الاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة، ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلد.
وقال إن "هناك أطرافا تعتاش على الفوضى، ونعمل بقوة لإعادة هيبة الدولة ورفع معنويات قواتنا البطلة التي انكسرت خلال الفترة الماضية"، مضيفا: "لدينا عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون".
وأكد : "يجب أن لا نسمح للإجراءات البيروقراطية بعرقلة خطط الحكومة، فهناك قرارات لإنجاز مشاريع اتخذت في مجلس الوزراء تخدم المواطنين، وعلى الوزراء متابعتها باستمرار وتقديم تقرير عن سير إنجازها".
جدير بالذكر أن الكاظمي، عاد مؤخرا، من واشنطن كما عقد قمة مع الملك الأردني عبدالله بن الحسين، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وحلل مراقبون جولته بأنها شروع في سياسة تنأى ببلاده عن المحور الإيراني، وتدفع به نحو العمق العربي.
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