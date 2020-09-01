مع تفعيل النقل النهري.. السودان تعلن قرب فتح المعابر التجارية مع دولة الجنوب

أعلنت الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة بالسودان، عن فتح المعابر التجارية بين بلادها وجنوب السودان، وتعزيز وتفعيل النقل النهري قريبا.

وقالت الوزيرة السودانية -في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء بمطار الخرطوم عقب عودتها والوفد الوزاري الذي رافق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان- إن اللجنة الوزارية بين الدولتين ستبدأ عقد لقاءاتها بصورة دورية، مؤكدة أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين قضية أساسية من أجل انطلاق الدولتين نحو المصالح المشتركة خلال الفترة الانتقالية.

وأوضحت أن وزارة المالية السودانية شاركت في حفل توقيع اتفاق السلام بين حكومة السودان و"الجبهة الثورية"، بهدف مناقشة قضية الاقتصاد في ملف السلام.

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وأشارت إلى أنها ناقشت في جنوب السودان سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما تناولت المباحثات قضايا عامة منها "الحريات الأربع" وقضايا خاصة تتعلق بالطاقة والتجارة.

بدوره، قال وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف عبد الرحمن خيري، إن الخرطوم وجوبا اتفقتا على تنشيط اللجنة الفنية بين البلدين في مجالات النفط والانتاج، موضحا أنه ناقش في جنوب السودان خطط رفع إنتاج النفط بين الدولتين واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التغلب على الصعوبات في حقول النفط، بالإضافة إلى قضايا الحقول الحدودية والتدريب المتبادل.

وأشار إلى الاتفاق على تنشيط اللجنة الفنية بين البلدين بشأن النفط، مضيفا أن قضية النفط تصدرت مباحثاته في جوبا، إضافة إلى بحث قضايا الكهرباء والتعدين.