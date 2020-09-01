ليبيا ذات أهمية قصوى لنا.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لـ مسار برلين وخفض التصعيد

جدد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، اليوم الثلاثاء، دعمه لمسار برلين وجهود الوساطة وخفض التصعيد في ليبيا بما فيه حظر الأسلحة لإنهاء الصراع.
وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن لليبيا أهمية قصوى بالنسبة للاتحاد الاوروبي، مضيفا: "نحن نرحب بوقف إطلاق النار ونستمر في دعم الحوار".
وتابع بوريل: "ناقشت مع السراج كيفية المضي قدما في المسار السياسي في ليبيا والعودة إلى لجنة 5+5 العسكرية".
وفي وقت سابق من اليوم، أشارت وسائل إعلام ليبية إلى أن بوريل سيلتقي، اليوم، رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج وأعضاء في حكومته بطرابلس لإجراء مباحثات.
وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، قد التقى السراج اليوم في طرابلس، وحثه على ضرورة وقف التدخل الخارجي في ليبيا.
وقال دي مايو، خلال لقائه السراج اليوم، الثلاثاء، إن ليبيا لاعب مهم بالنسبة إلى إيطاليا؛ مؤكدا أن بلاده تعمل على تعزيز الهدنة في ليبيا، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى طبرق للقاء رئيس البرلمان.
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