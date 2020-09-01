بوتين: روسيا تمتلك تكنولوجيات متطورة تتيح لها مواجهة تحديات العصر

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تملك تكنولوجيات متطورة تتيح لها مواجهة تحديات العصر.

وقال بوتين، ردا على سؤال إحدى الطالبات، أثناء الدرس الوطني المفتوح "الذكرى تعني المعرفة"، الذي جرى اليوم الثلاثاء في مدارس البلاد بمناسبة الذكرى الـ 75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، إن: "روسيا نجحت، بشكل عام، في تحويل معاهدها وكلياتها إلى نظام التدريس عن بعد في ظروف جائحة فيروس كورونا".

وأضاف: "أن ذلك يعني أن بلادنا ليست مجرد محطة بنزين، كما يحاول البعض تقديمها، وإن كان أمامنا عمل كبير لا بد من إنجازه، بل هي بلاد تملك قدرات تكنولوجية حديثة، بإمكاننا تطويرها بسرعة وتسخيرها لمواجهة تحديات اليوم".

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وتابع: "أن مستقبل روسيا الاقتصادي والحضاري يرتبط بنجاح تطورها تكنولوجيا"، مضيفا" أن الحديث يدور عن تحديات عدة، منها السكانية والتقنية و الطبيعية والمناخية وغيرها".

وأشار إلى نه لا توجد تجارب أكثر مأساوية مثل الحرب وإن مهمة زعماء العالم هي عدم السماح بتكرار هذه التجربة.

جدير بالذكر أن العائدات من تصدير النفط والغاز والمشتقات النفطية شكلت، في العام الماضي، 57% من مجموع عائدات روسيا من التصدير (418 مليار دولار)، فيما جاء تصدير الآلات والمعدات بـ 6,3% فقط.. وفقا لمعطيات البنك المركزي الروسي.