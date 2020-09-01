إسماعيل هنية يصل لبنان للمرة الأولى منذ عام 1993

وصل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية إلى لبنان، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1993، بحسب ما أعلن عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة علي بركة، اليوم الثلاثاء.

وقال بركة، في تغريدة له على "تويتر": "نرحب بالأخ المجاهد القائد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بين أهله وإخوانه في لبنان".

وأضاف: "هذه أول زيارة له إلى لبنان، بعد عودته إلى فلسطين المحتلة عام 1993 مع إخوانه المبعدين إلى مرج الزهور، نرجو الله أن تتكلل الزيارة بالنجاح، وأن يكتب الخير لشعبنا وقضيتنا العادلة".

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ومن المقرر أن يعقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بين رام الله وبيروت، الخميس المقبل، وذلك وفق ما أعلنت الرئاسة الفلسطينية قبل عدة أيام.

وسيشارك هنية في اجتماع الأمناء العامين للفصائل، فيما أعلن في وقت سابق عن إلغائه لأسباب تتعلق بالسلطات اللبنانية، إلا أن قيادات فلسطينية أعلنت لاحقًا تجاوز العقبات التي تقف أمام عقد الاجتماع.

يذكر أن هنية من مبعدي مرج الزهور عام 1993 مع عدد من قيادات حركة حماس، حيث أبعدتهم إسرائيل إلى جنوب لبنان؛ بسبب نشاطهم السياسي في حينه.