رئيس الحكومة العراقية: هناك أطراف تعتاش على الفوضى

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وجود أطراف "تعتاش على الفوضى"، فيما أشار إلى العمل لإعادة هيبة الدولة.
وقال خلال كلمة له في جلسة مجلس الوزراء، إن "هناك أطرافا تعتاش على الفوضى، ونعمل بقوة لإعادة هيبة الدولة ورفع معنويات قواتنا البطلة التي انكسرت خلال الفترة الماضية، ولدينا عمليات لفرض القانون"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".
وأضاف، أن "على الوزراء الاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة، ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلد".
وشدد الكاظمي على ضرورة: "عدم السماح للإجراءات البيروقراطية بعرقلة خطط الحكومة، فهناك قرارات لإنجاز مشاريع اتخذت في مجلس الوزراء تخدم المواطنين، وعلى الوزراء متابعتها باستمرار وتقديم تقرير عن سير إنجازها".
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