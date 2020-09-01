أخبار عالمية

ملك البحرين يشيد بمواقف الإمارات في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك البحرين يشيد بمواقف الإمارات في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد ملك البحرين حمد بن عيسى، بالمواقف التاريخية الثابتة للإمارات في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية.

 

كما أشاد أيضَا بمساعي الإمارات الحثيثة للوصول إلى حل عادل وشامل يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم في المنطقة.

 

وقد استقبل ملك البحرين، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

Advertisements

 

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاريد كوشنر، إن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية لاقت ترحيبًا واسعًا في العالم.

 

ودعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، أمس الاثنين، في تصريحات صحفية نشترها فضائية سكاي نيوز عربية، لتوسيع مسار السلام في المنطقة والعالم.

 

وأكد كوشنر، أن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل بداية مسار تاريخي للسلام، مشيرًا إلى أنه سيتم تبادل السفراء بين البلدين والتعاون في مجالات عدة بينها التعليم والصحة والتكنولوجيا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ملك البحرين يشيد بمواقف الإمارات في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا