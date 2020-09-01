3 ملايين عاطل فى ألمانيا بسبب كورونا

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل فى نورنبرج، اليوم الثلاثاء، أن عدد العاطلين بلغ فى شهر أغسطس المنصرم 2.95 مليون عاطل، بزيادة 45 ألف عاطل مقارنة مع يوليو الماضى، وبزيادة 636 ألفا مقارنة مع الشهر ذاته فى العام الماضى.

وبحسب البيانات، ارتفع معدل البطالة فى غضون شهر واحد بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 6.4%.

كما ذكرت الوكالة الألمانية أن عدد الأفراد الذين أُحيلوا إلى نظام العمل بدوام جزئى بسبب جائحة كورونا، بلغ فى يونيو الماضى 5.36 ملايين موظف، مقابل 5.82 ملايين فى مايو.