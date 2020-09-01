عاجل .. التحقيق فى أنشطة تجسس تركية بالنمسا ووزير الداخلية يحذر أنقرة

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال نيهامر، إن بلاده ستوجه اتهامات لشخص اعترف بالتجسس لصالح المخابرات التركية، لافتًا إلى أن السلطات تحقق فى المزيد من أنشطة التجسس المشتبه فيها.

وأضاف نيهامر فى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء: "الأمر يتعلق بممارسة نفوذ قوة أجنبية داخل النمسا، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق"، محذرًا تركيا من أنه لا يمكن التغاضى عن ذلك.

وأوضح الوزير النمساوى، أن أحد الأشخاص قدم اعترافا كاملا بأن "المخابرات التركية جندته للتجسس على مواطنين أتراك آخرين أو نمساويين من أصول تركية، وإبلاغ السلطات الأمنية التركية عنهم"، مؤكدًا أن السلطات القضائية ستوجه له اتهامات بناء على شبهة تورطه بالتجسس.

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ولم يورد نيهامر أى تفاصيل عن الجاسوس التركى، إلا أنه أوضح أن النمسا وجدت أن أكثر من 30 نمساويا اعتقلوا فى تركيا بين 2018 و2020 بعد دخولهم البلاد، وهناك أدلة على أن المخابرات التركية حاولت تجنيدهم.

وقال نيهامر "التجسس التركي لا مكان له فى النمسا. لا مكان للنفوذ التركى على الحريات والحقوق الأساسية فى النمسا. سنحارب بضراوة من أجل ذلك".

وأشارت "رويترز" إلى الكشف عن الجاسوس التركى ظهر فى أعقاب تحقيقات مكثفة أجرتها الشرطة النمساوية بعد اشتباكات عنيفة وقعت بين جماعات تركية وكردية فى العاصمة فيينا فى يونيو الماضى.