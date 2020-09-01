السلطات النمساوية توجه اتهامات لجاسوس لحساب تركيا

قال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، إن بلاده ستوجه اتهامات لشخص اعترف بالتجسس لصالح المخابرات التركية، وإن السلطات تحقق في المزيد من أنشطة التجسس المشتبه فيها، وحذر تركيا من أنه لا يمكن التغاضي عن ذلك.

وأضاف نيهامر، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن ”الأمر يتعلق بممارسة نفوذ قوة أجنبية داخل النمسا، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق“.

وأشار إلى أن أحد الأشخاص قدم اعترافا كاملا، بأن ”المخابرات التركية جندته للتجسس على مواطنين أتراك آخرين أو نمساويين من أصول تركية وإبلاغ السلطات الأمنية التركية عنهم“.

وذكر أن السلطات القضائية ستوجه له اتهامات بناء على شبهة تورطه بالتجسس. ولم يورد أي تفاصيل عن ذلك الشخص.

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وتابع الوزير أن النمسا وجدت أن أكثر من 30 نمساويا اعتقلوا في تركيا بين 2018 و2020 بعد دخولهم البلاد، وهناك دلائل على أن المخابرات التركية حاولت تجنيدهم.

وقال نيهامر: ”التجسس التركي لا مكان له في النمسا. لا مكان للنفوذ التركي على الحريات والحقوق الأساسية في النمسا. سنحارب بضراوة من أجل ذلك“.

من جهته، قال فرانز راف المدير العام للسلامة العامة، إن هناك دلائل واضحة على نفوذ تركي في النمسا.

وظهرت هذه النتائج في أعقاب تحقيقات مكثفة أجرتها الشرطة النمساوية، بعد اشتباكات عنيفة بين جماعات تركية وكردية، في فيينا، في حزيران/يونيو.