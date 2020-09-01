بعد 6 شهور من التعليق.. مدارس موريتانيا تفتح أبوابها أمام الطلاب

أعادت موريتانيا اليوم الثلاثاء افتتاح مدارسها أمام التلاميذ لاستكمال السنة الدراسية 2019 – 2020، وذلك بعد 6 أشهر من تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وحددت الحكومة شهر سبتمبر الجاري، وأكتوبر المقبل لاستكمال السنة الدراسية الماضية، فيما أجلت افتتاح السنة الدراسية 2020 – 2021 إلى منتصف نوفمبر القادم.

وأصدرت وزارات التهذيب الوطني، والصحة، والداخلية واللا مركزية تعميما مشتركا يلزم بإجراءات وقائية في المدارس لضمان سلامة التلاميذ والمدرسين.