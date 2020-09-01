"إيتاميل رادار": شحنات عسكرية تركية تصل قاعدة الوطية في ليبيا

قال موقع "إيتاميل رادار" المتخصص في الشؤون العسكرية والطيران، اليوم الثلاثاء، إنه تم رصد شحنات عسكرية وصلت إلى قاعدة الوطية الليبية قادمة من تركيا.

وأوضح الموقع، أنه يتابع رحلات الطيران التابعة للقوات الجوية التركية بين تركيا وليبيا منذ فترة طويلة، ورصد اليوم طائرة على الأقل من طراز سي 130 وواحدة من طراز إيرباص إيه 400 إم بين تركيا وليبيا.

وأشار إلى أن طائرة أخرى جاءت من طراز Lockheed C-130E قادمة من اسطنبول توقفت في مصراته ثم واصلت رحلتها إلى قاعدة الوطية.