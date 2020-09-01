نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جرحى بانفجار دراجة نارية مفخخة بريف الرقة بسوريا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أصيب عدد من المدنيين السوريين، نتيجة انفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي التي تنتشر فيها فصائل مسلحة مدعومة من أنقرة.
ونقلت "سانا" عن مصادر محلية أن "دراجة نارية مفخخة بكميات من المواد المتفجرة انفجرت في بلدة سلوك التابعة لمنطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".
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